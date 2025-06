Израел атакува 6 летища и уби членове на Революционната гвардия, Иран отвърна с нов залп ракети (ВИДЕО)

Израелските военни твърдят, че са нанесли въздушни удари по най-малко шест летища в Западен, Източен и Централен Иран. Дистанционно управляеми дронове са унищожили 15 ирански самолета и хеликоптера, твърдят израелските военни. Сред авиобазите са Мехрабад, Машхад и Дезфул. "Ударите повредиха писти, подземни бункери, самолет за зареждане с гориво и самолети F-14, F-5 и AH-1, принадлежащи на иранския режим", се казва в съобщението.

"Военновъздушните сили нарушиха възможността за излитане от тези летища и работата на военновъздушните сили на иранската армия от тях", твърдят израелските сили.

IDF says Israeli Air Force struck six Iranian airbases, destroying 15 aircraft and helicopters, including F-14s, F-5s, and an aerial refueling plane.



Runways and underground hangars were also hit to degrade Iran’s air capabilities. pic.twitter.com/eNanSXqU0D