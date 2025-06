Облак падна в Индонезия: Изключително рядко явление (ВИДЕО)

В социалните мрежи стана вирусно видео от Индонезия, приличащо на сцена от анимационен филм - малък, пухкав облак, сякаш от захарен памук, плавно пада на земята. Наистина почти нереална гледка, на каквато малцина могат да се похвалят, че са станали свидетели. Рядкото явление е предизвикано от съседна електроцентрала - заради емисиите ѝ в облака се е натрупал толкова много кондензат, че той е станал прекалено плътен и тежък и се е спуснал на земята.

A cloud fell in Indonesia - a rare sight was captured by eyewitnesses.



The cause was a neighboring plant: due to its emissions, so much condensate accumulated in the cloud that it simply could not withstand the weight and settled to the ground.



