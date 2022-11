Турция осъжда нападението на бившия министър-председател на Пакистан

ОЩЕ: Опит за убийство срещу бивш премиер на Пакистан, простреляха го на протест (ВИДЕО)

"Категорично осъждаме нападението, насочено към г-н Имран Хан, бивш министър-председател на Ислямска република Пакистан, по време на политически митинг, което доведе до смъртта на един човек. Предаваме нашите желания за бързо възстановяване на г-н Имран Хан. Пожелаваме милостта на Аллах към нашия пакистански брат, който загуби живота си при това отвратително нападение, и бързо възстановяване на г-н Имран Хан и всички онези, които са ранени", пише още в съобщението на турското външно министерство.

В позицията се посочва още, че Турция отдава значение на мира и стабилността на Пакистан и винаги ще продължи да стои до приятелски и братски Пакистан.

Press Release Regarding the Attack on Mr. Imran Khan, Former Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan https://t.co/4ubpfYyBuR pic.twitter.com/hcj4PVpjcb