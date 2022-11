Опит за убийство срещу бивш премиер на Пакистан, простреляха го на протест (ВИДЕО)

Високопоставено лице, близко до 70-годишния политик, заяви пред AFP, че това е бил "опит за убийството му", но полицията все още не е потвърдила, че именно Хан е бил целта. Членове на партията му Пакистанско движение за справедливост (PTI) съобщиха, че при стрелбата са пострадали още четирима души.

Имран Хан беше начело на шествието в столицата Исламабад, за да поиска предсрочни избори, след като бе свален от власт през април.

Бившият министър-председател е бил отведен в болница в Лахор. Говорител на партията му заяви, че е бил ранен в подбедрицата. Друг партиен лидер - министърът на здравеопазването на провинцията Ясмин Рашид, заяви, че състоянието на Хан е стабилно.

Според пакистанската телевизия Geo TV по-късно е бил арестуван заподозрян за нападението мъж. "Исках да убия Имран Хан", признал е по-късно той.

I remember the dark,depressing days n time after the assassination of Shaheed mohtarma BeNazir Bhutto. God forbid had anything fatal happened to @ImranKhanPTI no one can imagine what would erupt. If this is his spirit after being shot 3-4 times in the leg we do need to #ImranKhan pic.twitter.com/6hq050rN5S