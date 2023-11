Турски курорт удавен и под вода след жестока буря (ВИДЕО)

Още: Убийствено време: До 130 км/ч в Крим и стотици хиляди без ток в Украйна и Сочи (ВИДЕО)

Множество видеокадри и снимки в социалните мрежи показват размера на бедствието - има наводнение в районите, които са най-близко до морето, както и в центъра на града.

Местните власти изрично предупреждават хората, които са в наводнени райони, да не излизат по улиците и да не стоят на ниско - на партери или в мазета:

В 6 общини във Варненско бедственото положение остава

