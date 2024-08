В Грозни при Кадиров: "Православният" Путин целуна Корана (ВИДЕО)

Путин целуна Корана в Грозни, предаде NEXTA. На кадрите се вижда как руският президент, изявяващ се като воин на православната вяра, целува Корана пред своя приятел Рамзан Кадиров.

"Ако имах повече такива пехотинци, щях да съм много щастлив. Но дори един такъв пехотинец струва много", казва за него Путин.

Putin kissed a Quran in Grozny



"If I had more such infantrymen, I would be very happy. But even one such infantryman is worth a lot," Putin, a defender of Russian Orthodoxy, said about Kadyrov. pic.twitter.com/LO9ngzaiQh