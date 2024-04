"Високо напрежение": "Хизбула" атакува израелска база с десетки ракети "Катюша"

Още: Конфликтът "Иран-Израел": Как се стигна дотук? (ВИДЕО)

При постоянно нарастващото напрежение между Израел и Иран ливанската шиитска групировка засили нападенията си срещу израелски военни цели от другата страна на границата, предаде АФП.

Хизбула съобщи, че тя е бомбардирала "щаба на 3-та пехотна бригада от 91-ва дивизия в базата "Ейн Зейтим" с десетки ракети "Катюша". Това е в отговор на израелските нападения срещу "южни села и цивилни домове", напоследък в Шрифа, Одайсех и Раб Тлатин.

Израелските военни съобщиха, че "са идентифицирани около 35 ракети, преминали от Ливан в района на Айн Зейтим в Северен Израел" и че не се съобщава за ранени.

Още: Израел с нова атака по "Хизбула" (ВИДЕО)

#HEZBOLLAH is pounding northern israel. Illegal settlers are fleeing from norther israel.



Estimated more than 62,000 ilegal settlers are fleeing from northern israel by HEZBOLLAH'S hell fire. Its estimated more than 40% settlers wont return back to their homes ever. pic.twitter.com/c9Gpcj9JaO