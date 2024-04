Военен Боинг на САЩ със сигнал за извънредно положение на борда си в небето над Ирак (СНИМКИ)

Съобщава се, че самолетът-танкер е изпратил кода за спешни случаи Squawk 7700.

"Squawk 7700 е код за спешни случаи, който показва сериозен проблем на борда на самолета. Може да бъде въведен от пилотите или от авиодиспечерите и е предупреждение към наземните служби да се подготвят за пристигането на самолета", се казва в съобщение на OSINT анализатори.

Междувременно Ирак също временно затвори въздушното си пространство от 23:30 часа местно време до 5:30 сутринта в неделя, съобщи CNN. Това е предпазна мярка за гарантиране на безопасността и сигурността на гражданската авиация във въздушното пространство на страната. Тя може да бъде удължена в случай на нужда.

