Израел удари единствената атомна централа в Иран. Кремъл заговори за Чернобил и заплаши САЩ (СНИМКИ)

Израел съобщи днес (19 юни) че е поразил ядрени съоръжения в Иран, включително атомната електроцентрала в Бушер. Според израелската армия, удари са нанесени още по обекти в Исфахан и Натанз, като действията ще продължат и срещу други цели. Централата в Бушер, разположена в близост до страни от Персийския залив и поддържана от руски специалисти, се счита за особено чувствителна цел. Reuters отбелязва, че атаката може да се тълкува като значителна ескалация.

Бушер е единствената функционираща атомна електроцентрала в Иран. Тя работи с руско ядрено гориво, което се връща обратно в Русия след използване – част от договорености за ядрено неразпространение. Руското посолство в Иран обяви, че съоръжението работи нормално и няма индикации за опасност.

"Руската агенция за атомна енергия "Росатом" е готова за всеки един сценарий и не изключва евакуация на персонала от АЕЦ "Бушехр" в Иран", съобщи шефът на държавната корпорация Алексей Лихачов.

По думите му израелската атака срещу иранската атомна електроцентрала може да доведе до "катастрофа от типа на Чернобил", предава "Ройтерс".

