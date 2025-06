Не отпразнува първия си успех във Формула 1, защото имаше... матури

През изминалия уикенд 18-годишният пилот на Мерцедес Кими Антонели постигна първия си подиум във Формула 1. Италианецът стартира от четвъртата позиция, но успя да изпревари Оскар Пиастри за третото място още в първата обиколка. Впоследствие той задържа позицията си, въпреки опитите на пилота на Макларън, и в крайна сметка се качи на подиума заедно със съотборника си Джордж Ръсел и Макс Верстапен.

Въпреки това невероятно постижение, Антонели нямаше възможност да отпразнува успеха си. Той трябваше веднага да се прибере у дома, тъй като тази седмица имаше изпити в училище. Когато италианеца бе попитам от медиите как ще отпразнува резултата си, той отговори, че трябва да учи, защото в противен случай майка му няма да остане доволна.

"Имам изпит тази седмица. Не мога да празнувам толкова много, защото имам моя финален изпит и трябва да съм във форма за него, не мога да отида с махмурлук. Изпитът ще е общо по всички предмети. Определено няма да откажа помощ, защото вече трябва да започна да уча, иначе майка ми няма да е доволна. Но поне ще съм в добро настроение", заяви Антонели пред медиите веднага, след като пресече финалната линия трети.

Антонели съчетава състезателните си дейности с учебните задължения през целия сезон до момента. Макар да е използвал някои от инженерите си за решаване на домашните му по математика, 18-годишният пилот не пренебрегва образованието си. В деня на изпита той бе посрещнат на изхода на училището от медиите, които се интересуваха как е минал теста. Сега целият свят на моторните спортове очаква оценката от финалния изпит на новата суперзвезда на пистата.

Imagine being 18 years old, finishing your exams, and having this amount of media outside your school asking how it went 😅✍️ pic.twitter.com/BzwyKfto5H