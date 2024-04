Военни хеликоптери се разбиха в Малайзия, 10 жертви (ВИДЕО и СНИМКИ)

Медицински служители са потвърдили смъртта им, по думите на Сухайми Мохамад Сухаил, старши оперативен командир от службата за пожарна безопасност и спасяване, цитиран от АФП.

Видеоклипове в социалните мрежи показват как хеликоптерите летят ниско във формация над стадиона в Лумут по време на репетиция преди празненствата по случай Деня на отворените врати на военноморския флот през май. Един от хеликоптерите се удря в задния ротор на друг вертолет, след което и двата се завъртат и се разбиват.

Още: Мащабна акция разкри чудовищно изсичане на гори в Индонезия, Малайзия и Нова Гвинея

