Войната в Израел: Обещание за евакуация на бебета, Иран ескалира ситуацията (ВИДЕО)

Директорът на най-голямата болница в обсадената територия Ал-Шифа съобщи, че комплексът е бил ударен многократно и е бил без ток за часове, след като генераторът му е бил поразен. Поради спирането на тока са починали две недоносени бебета, съобщи организацията на израелските лекари, позовавайки се на свои колеги от самата болница.

"Получихме обаждания за десетки загинали и стотици ранени при въздушни и артилерийски удари, но нашите линейки не успяха да излязат“, каза директорът на болницата Мохамад Абу Салмия. Лекари без граници (MSF) заявиха, че "атаките срещу болницата са се засилили драматично. Нашият персонал в болницата съобщи за катастрофална ситуация вътре." Агенцията на ООН, подкрепяща палестинските бежанци, UNRWA, каза в петък, че над 100 нейни служители са били убити в Газа от началото на войната.

Междувременно израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че ще помогне за евакуацията на бебета от болницата.

"Персоналът на болница "Ал-Шифа" поиска утре да помогнем на бебетата в педиатричното отделение да стигнат до по-безопасна болница. Ще окажем необходимата помощ", заяви военният говорител Даниел Хагари

Fact: We are working with Gaza's hospital staff to provide safe passage southward for Gazans from Shifa Hospital.



Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari speak on the IDF's efforts to mitigate harm to the people of Gaza. pic.twitter.com/0BUKDibmTM — Israel Defense Forces (@IDF) November 11, 2023

Саудитска среща на върха: Иран подклажда война

Арабски и мюсюлмански лидери, включително президентът на Иран Ебрахим Раиси, се събраха в саудитската столица Рияд за среща на върха.

Първоначално Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество трябваше да се срещнат отделно, но саудитското външно министерство обяви рано в събота, че срещите на върха на двете организации ще бъдат комбинирани. Този ход подчертава значението на постигането на "единна колективна позиция, която изразява общата арабска и ислямска воля по отношение на опасните и безпрецедентни събития, наблюдавани в Газа и палестинските територии", каза официалната информационна агенция на кралството, пише БГНЕС.

Поведението на Иран обаче може да бъде определено само като войнствено. Раиси призова ислямските държави да въоръжат палестинците, за да се бият срещу Израел. Той настоя, че единственият изход от кризата е създаването на Палестинска държава "от реката (Йордан) до морето (Средиземно море)" - това е слоганът на ООП (Организацията за освобождение на Палестина) от 60-те години на XX век. Раиси призова и мюсюлманският свят да прекъсне всякакви търговски отношения и връзки с Израел:

#Iran sees the need for Islamic countries to stop trading and cooperating with #Israel - Presidential Statement. pic.twitter.com/TRmQ6IB52q — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2023

Междувременно, лидерът на ливанското терористично движение "Хизбула" Хасан Насрала произнесе втора реч откакто на 7 октомври "Хамас" нападна Израел. Насрала нарече ситуацията, която се развива в Газа, "голяма, изключителна и опасна в този регион и в света", като добави, че това, което ще произлезе от смъртта и разрушенията в Газа, "ще бъде поколение след поколение бойци на съпротивата".

"Това не е просто отмъщение, това е агресия с определена цел. Една от основните цели е да се наложи подчинение, не само на хората в Газа, но и да бъдат подчинени хората в Палестина, Ливан и региона", убеден е Насрала относно намеренията на Тел Авив.

Отделно, Насрала съобщи, че за пръв път "Хизбула" е използвала дронове-камикадзе срещу Израел, както и ирански ракети "Буркан". Той добави, че "целият натиск" за постигане на прекратяване на огъня трябва да бъде насочен към САЩ. Насрала похвали действията на бойците срещу американските позиции в Ирак през последните седмици и заяви, че те ще "спрат" само ако САЩ настояват за прекратяване на огъня в Израел. Според Reuters, само за последните 2 дни има 4 атаки срещу американски военни бази в Ирак, като 2 от атаките са направени с дронове - срещу базите "Аин ал Асад" и "Ал Харир".

Отговорът на Израел

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изключи възможността сегашното правителство на Палестинската автономия да играе някаква роля в Газа, след като войната между Израел и "Хамас" приключи, предаде АФП.

"Там ще трябва да има нещо друго", каза той, когато бе попитан дали Палестинската власт, която има частичен административен контрол в окупирания Западен бряг, може да управлява Газа след войната. "Няма да има гражданска власт, която да възпитава децата си да мразят Израел, да убиват израелци, да заличават държавата Израел", каза Нетаняху.

"Не" на израелската заселническа политика

Със 145 гласа "за", Генералната асамблея на ООН прие резолюция против израелските поселища, намиращи се в границите на окупираната палестинска територия - Западния бряг, Ивицата Газа и дори Йерусалим. Само 7 държави бяха против - САЩ, Канада, Унгария, Маршалските острови, Микронезия, Науру и Израел. Резолюцията не е задължителна, има само препоръчителен характер.

В подкрепа на Палестина: Маршове в Лондон и Париж

300 000 протестиращи демонстрираха в Лондон в събота в подкрепа на палестинците, съобщи британската полиция, като почти 2000 нейни служители са дежурили по време на протеста.

More video from the pro-Palestinian protest in #London today



According to local media reports quoting the police, about 300 thousand people took part in the action.



pic.twitter.com/i56hpMMeAt — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2023

Стигна се и до сблъсъци - видеа в социалните мрежи показват картина на насилие и дори окървавени хора. AP съобщава за 82 ареста с цел да се предотврати по-голямо насилие, както и още 10 след това. Лондонската полиция твърди, че на протеста е имало много футболни хулигани, търсещи провокация и бой със силите на реда.

In the video, #London police try to restrain the protesterspic.twitter.com/iXfz3Owmup — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2023

В петък, 10 ноември, демонстрантите блокираха завод на BAE Systems в Югоизточна Англия, защото производителят на военно оборудване е предоставил "компоненти за военни самолети, използвани от израелските сили при бомбардировките на Газа".

Няколко хиляди души демонстрираха в Париж под наслов "Спрете клането в Газа", предаде АФП. На шествието присъстваха френските депутати Матилд Пано и Ерик Кокерел, чиято крайнолява партия "Непреклонна Франция" (LFI) е подложена на критики заради крайно спорната си позиция по отношение на антисемитизма.

Митинги за прекратяване на огъня в Газа се проведоха и в други френски градове, включително Марсилия, Тулуза, Рен и Бордо.

В Лион палестинско събитие, на което се промотираха две книги на хирург, който редовно работи в Газа, беше нападнато от ултрадесни, като според полицията и свидетели най-малко трима души са получили леки наранявания. Авторът Кристоф Оберлайн заяви пред АФП, че групата, въоръжена с бухалки, се е опитала да щурмува събирането, като се е опитала да разбие вратата на залата, но не е успяла да влезе. Организаторът Жером Файнер коментира, че нападението е извършено от "крайната десница", и добави, че те са били въоръжени и с железни пръти и стъклени бутилки. Има поне 1 арестуван.

Израел коригира броя на загиналите в посока надолу

Израел късно в петък намали броя на загиналите от нападенията на "Хамас" от 1400 на около 1200 души, повечето от които цивилни, според говорител на външното министерство. "Това е актуализирана оценка", каза говорителят на министерството Лиор Хаят пред АФП. Загиналите включват над 300 войници и над 50 полицаи. От палестинска страна данните са за над 11 000 убити - те са от палестинското здравно министерство, което обаче е подчинено на "Хамас".