Втора екзекуция на протестиращ в Иран след крайно несправедлив съдебен процес

Мъжът е бил обвинен за „враг на Бога“, след като е намушкал с нож и убил двама членове на паравоенните сили „Басидж“ – съставна част на Революционната гвардия (КГИР). За първата екзекуция срещу арестуван протестиращ се разбра на 8 декември, когато режимът обеси 23-годишния Мохсен Шекари заради блокиране на главен път в Техеран и раняване с нож на служител на „Басидж“.

Групи за защита на правата на човека предупредиха, че протестиращите са осъждани на смърт след фиктивни съдебни процеси. До момента се знае за общо 11 обявени смъртни присъди срещу задържани демонстранти.

"Рахнавард беше осъден на смърт въз основа на насилствено направени признания, след крайно несправедлив и показен процес. Това престъпление трябва да бъде посрещнато със сериозни последици за Ислямската република", написа в Twitter Махмуд Амири-Могаддам, който е директор на базираната в Норвегия организация Iran Human Rights. "Хиляди задържани протестиращи и дузина издадени смъртни присъди. Съществува сериозен риск от масова екзекуция на протестиращи", добави той.

Rahnavard was sentenced to death based on coerced confessions, after a grossly unfair process and a show trial. This crime must be met with serious consequences for the Islamic Republic. #MajidrezaRahnavard #IranRevoIution2022 #Mahsa_Amini