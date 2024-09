Започнаха от ушите: Японски катерачи почистват най-високия бронзов Буда в света (ВИДЕО)

Японски катерачи почистват най-високата бронзова статуя на Буда в света, пише AFP.

Двамата почистват 120-метровия паметник на Буда. Той се намира в японския град Ушику, и е завършен през 1993 г.

В началото на почистването нито един от двамата не е имал опит в катеренето, но излизайки от главата на най-високия бронзов Буда в света и слизайки до дясното му ухо, двама специалисти чистачи "взривяват" внушителната японска статуя с водни пистолети. ОЩЕ: Древна статуя на Буда е открита за първи път в Египет

VIDEO: Japanese climbers clean world's tallest bronze Buddha.



