Румъния: Черно море в момента е едно от най-рисковите места за моряците

Черно море в момента е едно от най-рисковите места за моряците, заяви днес временният министър на външните работи на Румъния Оана Цою, като подчерта, че постигането на примирие в тази зона е важна цел, предаде Аджерпрес. "Черно море в момента е едно от най-рисковите места за един моряк. Броят на смъртните случаи в последно време на практика превишава рисковете в други зони на морска търговия", посочи Цою на пресконференция в правителствения дворец "Виктория".

Тя добави, че броят на инцидентите в Черно море се е увеличил в последно време и нищо не сочи, че е възможно понижаване в предстоящия период. "Нямаме в момента индикации, че те ще спаднат в предстоящия период, освен ако не успеем чрез дипломатически усилия да постигнем примирие (…) Черно море е ключова артерия за търговията със зърно. В момента, когато и Черно море се превърна в точка на блокаж подобно на Ормузкия проток или Баб ел Мандеб, това веднага стана видимо в глобалния индекс на цената на храната и в инфлационния компонент, генериран от цената на зърното в някои страни, които имат съществен внос по трасетата в Черно море, Близкия изток или Африка", обясни Цою.

Още: "За да ни очерни": Според Кремъл Украйна стои зад атаките срещу кораби в Черно море

Тя подчерта, че постигането на примирие в Черно море е важна цел, включително за страните вносителки, но усилията са блокирани от Руската федерация. Примирието би допринесло включително за изграждане на необходимото доверие за мирни преговори, изтъкна тя.

Цою напомни, че на 20 октомври ще се състои извънредно заседание на НАТО, посветено на сигурността в Черно море, свикано от генералния секретар Марк Рюте след среща с румънския президент Никушор Дан и с българския премиер Румен Радев. Според анализите на ЕС засилването на атаките на Руската федерация представлява тактика за оказване на натиск върху икономиката на Украйна, по-специално преди зимата, отбеляза още румънският външен министър.

Още: "Путин не иска България да е врата на ЕС към Китай": Какво стои зад ударите в Черно море

Тя посочи, че Министерството на отбраната на Румъния е дало приоритет на покупките, които се отнасят до способностите във военноморската сфера, радарите и гражданската защита. "Що се отнася до защитата на критичната инфраструктура, една крачка, която направихме, беше засилването на тристранното сътрудничество с България и Турция, финализирането на концепцията за центъра за морска сигурност, който има и компонент на подсилване на ситуационния анализ и на капацитета за отговор на хибридните намеси. На нивото на НАТО още следващата седмица има среща на експертите за защита на критичната инфраструктура и бихме искали следващата година да бъдем неин домакин в Румъния", отбеляза още Цою.

Тя посочи още, че вчера в рамките на разговор с външния министър на Литва е бил договорен обмен на практики в областта на морската сигурност. "Що се отнася до военната защита, ние успяхме в момента да увеличим нивото на сътрудничество между страните съюзнички от региона на Черно море - Румъния, България и Турция. Базирахме се на едно тристранно сътрудничество, което вече съществува в дейностите по разминиране, за да запазим корабоплаването в Черно море безопасно. Беше повишено нивото на сътрудничество и за да защитим критичната инфраструктура", допълни министърът.

Още: Възобновиха операцията по изтеглянето на ударения с дронове кораб "Челси-3"

Два търговски кораба бяха атакувани в Черно море край бреговете на Румъния през последните 48 часа. Румънските власти продължават издирването на седем моряци, обявени за изчезнали след избухването на пожар на борда на кораб в района на канала Сулина в близост до териториалните води на Румъния.