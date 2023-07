Турски гражданин блъсна и уби фермер в Гърция след спор за трафика

Според докладите заподозреният е блъснал 57-годишния по време на спор на граничния пункт Кипой, докато фермерът е задържал опашка от автомобили, пътуващи от Турция към Гърция.

Съобщава се, че фермерът е излязъл от автомобила си, за да говори с граничната охрана относно възможността да вземе пряк път до селото си Ферес, което е предизвикало възмущението на други шофьори, чакащи да пресекат. ОЩЕ: ОЩЕ: Обвиниха гръцки полицай в убийството на 20-годишен сириец

Твърди се, че турският гражданин, пътувал от Турция за Франция през Гърция със семейството си, заявил, че е бил в състояние на ярост и не си спомня да е прегазил 57-годишния.

Фермерът е бил откаран по спешност в многопрофилната болница в Александруполис, където починал два дни по-късно в резултат на тежки наранявания на главата.

