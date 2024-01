Турски и украински шофьори с контрапротест в Румъния (ВИДЕО)

Чуждестранните шофьори са недоволни, че заради дългото чакане са им свършили дизелът, храната или водата. "Те са спокойни, единственото, което искат, е да изразят недоволството си, защото нямат повече дизел, вода и храна", каза Постелничу, цитиран от БГНЕС.

Около 250 камиона чакаха да влязат в Украйна през граничния пункт Сирет, но достъпът им беше блокиран в резултат на протеста на фермерите. Камионите, които излизат от Румъния, са се наредили на националния път DN2 на около 10 км от входа на Сирет, близо до община Балкаути.

"Чакам тук от вчера сутринта и не знам кога ще успея да премина. Трудно е да чакаш с часове, без да знаеш кога ще се придвижиш", каза един от шофьорите.

Трафикът през граничния пункт Сирет в окръг Сучава е нарушен за втори пореден ден заради протестите на земеделски производители и шофьори, при които три от четирите ленти за движение по DN2 са блокирани от десетки трактори и селскостопанска техника в участъка между град Сирет и граничния пункт, така че достъпът на камиони от и за Украйна е блокиран.

За автомобилите е отворена само една лента, в която те могат да се придвижват алтернативно в едната или другата посока. "Ще останем тук толкова дълго, колкото е необходимо, докато оплакванията ни не бъдат чути и решени", заявява един от протестиращите. Многобройни екипи на полицията и жандармерията са на мястото, но не се съобщава за ескалация или инциденти.

