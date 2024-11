Лоши новини! Везенков се контузи, няма да играе за България

Баскетболната звезда на България Александър Везенков ще отсъства две седмици заради контузия! Родният национал няма да може да играе за "лъвовете" срещу Черна гора в двубои от квалификациите за Евробаскет 2025. Крилото пропуска и срещите на Олимпиакос от Евролигата срещу Баскония и Партизан.

Припомняме, че Везенков изпита болки при победата на гранда от Пирея срещу ПАОК и седна на пейката. Изследванията от ядрено-магнитния резонанс са показали, че той е получил фрактура на пръста в левия крак. Иначе 206-сантиметровият българин се намира в страхотна форма.

🤕❌ Sasha Vezenkov will stay out of action from 10 to 15 days due to a toe fracture!



🚨Vezenkov will miss the upcoming EuroLeague game against Baskonia (21/11) at home and is likely to be out also vs. Partizan Belgrade (28/11) on the road. pic.twitter.com/YIImMcn2kN