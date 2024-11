Никола Йокич е искал Везенков в Денвър Нъгетс

Един от най-добрите баскетболисти в НБА през последните няколко години Никола Йокич е искал Александър Везенков да премине в редиците на неговия отбор – Денвър Нъгетс. Това се е случило през 2016 година, но тогава българинът е отказал предложението, тъй като не е бил сигурен във възможностите си.

Везенков разказа за случая с Йокич в подкаста „Man to Man“. Той също така разкри как се е почувствал, когато е обявил решението си, че ще играе в НБА за тима на Сакраменто Кингс преди година. Най-добрият български баскетболист разкри и как се държат някои от най-големите звезди в Лигата на извънземните.

