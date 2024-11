Месец преди да навърши 40: Краля намекна за отказване (ВИДЕО)

Един месец преди да навърши 40 години суперзвездата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада - ЛеБрон Джеймс намекна за отказване. Краля, както всички наричат крилото на Лос Анджелис Лейкърс, сподели, че не му остава още много време на паркета. Все пак той си остави отворена „вратичка“, като допълни, че че ако се чувства добре физически и психически, може да изиграе още 1-2 сезона.

В момента 39-годишният ЛеБрон Джеймс е в своя сезон №22 в НБА. Въпреки това той демонстрира страхотна форма като в 11 мача през кампанията е реализирал средно по 24,5 точки на мач, 8,1 борби и 9,4 асистенции при 52% стрелба от поле.

“I’m not gonna play that much longer, to be completely honest … I’m not playing til’ the wheels fall off.”



Bron says he only has maybe 1-2 years left 💔 pic.twitter.com/Z2gbimHnB6