Заради стрелба: Блокираха болница, в която се лекуват военнослужещи и президенти на САЩ (ВИДЕО)

Болницата „Уолтър Рийд“ край Вашингтон, в която се лекуват военнослужещи и президенти на САЩ, беше блокирана за кратко след съобщения за активен стрелец, предаде БГНЕС. Извънредната ситуация приключи, след като властите извършиха арест на лице, което се оказа, че носи имитация на огнестрелно оръжие, съобщи в социалните мрежи полицията в окръг Монтгомъри, щата Мериленд, където се намира лечебното заведение.

🇺🇸 At this time, there are reports of an active shooter incident at Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, just outside Washington, D.C. Hospital staff placed the facility on lockdown as law enforcement and emergency personnel responded and searched… pic.twitter.com/GOmpVRuC5R