Огромна трагедия: Бивш съотборник на Везенков се самоуби в центъра на Москва

Огромна трагедия разтърси света на баскетбола, след като бивш съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос се е самоубил в центъра на Москва. Става въпрос за национала на Латвия – Янис Тима. Това съобщи „REN TV“. Според информациите тялото на 32-годишния спортист е било намерено в близост до хотел в центъра на руската столица.

Властите в Москва разследват всички обстоятелства около смъртта на Янис Тима. Съобщава се, че до него е бил намерен телефон, на който е имало съобщение от бившата му съпруга – украинската певица Анна Седокова, в което тя го моли да ѝ се обади. Двамата се разведоха наскоро, а това не се отрази добре на баскетболиста, който дори обвини изпълнителката, че е избрала парите пред любовта им.

RIP former NBA player Janis Timma 🕊️ Timma was the 2013 #60 overall pick for Memphis and played in the 2021 Summer League for Orlando & 16 seasons as a professional overseas. He passed away at age 32 after an apparent suicide in Russia. pic.twitter.com/O4W7pf3ZnJ