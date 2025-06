Потвърдено: Българските фенове ще могат да гледат Везенков и останалите звезди от Евролигата в София

Феновете на баскетбола в България получиха страхотна новина днес, след като стана ясно, че ще могат да гледат Александър Везенков и останалите звезди от Евролигата на живо в София. Това ще бъде възможно, тъй като израелският Апоел Тел Авив ще играе у нас мачовете си от сезон 2025/26 в най-престижната надпревара. Новината бе потвърдена от президента на гранда Офер Янай.

Апоел Тел Авив няма да играе в израелското първенство през новия сезон заради военния конфликт с Иран. Тимът ще участва единствено в Евролигата и Адриатическата лига като ще домакинства в София. Грандът ще пристигне у нас с всички играчи, треньори и персонал като те ще останат в България и ще тренират тук. По този начин родните привърженици ще могат да гледат мачовете на тима в Евролигата, а също така да се насладят на класата на Александър Везенков, който ще гостува в страната ни с клубния си отбор Олимпиакос.

Ofer Yannay confirmed what @vuk_milos_ of Basketball Sphere reported a few days ago.



Hapoel Tel Aviv will play its home games next season in Sofia. pic.twitter.com/vI5gO0J7NQ