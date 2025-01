Саша Везенков разкри какво е нещото, което му дава сила във всеки мач и тренировка

След един сезон в НБА, където игра за Сакраменто Кингс, най-добрият български баскетболист Александър Везенков се завърна в Олимпиакос. Откакто стъпи за втори път на Пирея, родната суперзвезда не спира да изумява във всяка среща на "червено-белите". Той бе основната фигура зад голяма част на победите на Олимпиакос до този момент, но има един мач, който се е запечатал в съзнанието му.

Везенков застана пред камерата на Евролигата, за да види "най-магичния" си момент, откакто се върна на Пирея: "Здравейте, аз съм Саша Везенков и това е моят магически момент. Да, спомням си този мач. Беше срещу Реал Мадрид. Седях на пейката и обмислях играта. Имах 1 от 5 тройки, не беше моята вечер, но бях сигурен, че този момент ще дойде. Помощник-треньорът каза същото: "Не се притеснявай, съсредоточи се върху следващия изстрел". Това е моят манталитет като цяло. Не беше лесна вечер за мен, но продължих да вярвам в себе си.

Знаех, че ако продължа да работя усърдно и да поддържам позитивна нагласа, нещата ще се обърнат в моя полза. И точно това се случи. Този момент беше не само важен за мен, но и за целия отбор. Показа, че дори когато нещата не вървят добре, ние никога не се предаваме. Такъв подход е ключов в спорта - да останеш фокусиран и уверен, независимо от обстоятелствата. Това е урок, който нося със себе си във всеки мач и тренировка. Магическите моменти идват, когато най-малко ги очакваш, но трябва да си готов за тях", сподели Везенков.

"И така, върнах се на паркета и търсех този момент. Водехме с 5 точки, затова се опитвахме да приключим работата. Фурние ми подаде топката и това беше. Публиката полудя. Моята реакция, реакцията на скамейката... След това завършихме мача и бяхме щастливи за това. Мисля, че това беше първият мач от победната серия, която направихме. Ако искате да видите още магически моменти, останете на честотата на Евролигата. Ще се видим скоро", добави той.

В "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея родният национал за пореден път бе над всички и записа 23 точки, 8 борби и 2 асистенции за близо 30 минути игра. Така Олимпиакос победи Реал Мадрид с 79:69.

