Везенков изведе Олимпиакос към труден успех в първия финален плейоф

ОЩЕ: "Осъзнаваме ли какво направи феноменът Александър Везенков?"

Най-добрият ни баскетболист отново бе най-резултатен за своя отбор. Той започна изключително силно и отбеляза 16 от 26-те точки за домакините в първата четвърт. Българинът завърши с 20 точки, 7 борби и 2 асистенции за 34 минути на терена. Олимпиакос държеше водачеството почти през целия мач и макар гостите да ги затрудниха и да поведоха за кратко в последните минути, Везенков и компания не позволиха да се стигне до обрат.

Olympiacos take the lead in Greek League's final series against Panathinaikos 🔥 pic.twitter.com/xQvhEu9JT4