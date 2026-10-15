ЦСКА - Монако: Кога и къде да гледаме срещата в Лигата на конференциите (ОБНОВЕНА)

ЦСКА се завръща на европейската сцена с едно от най-сериозните възможни предизвикателства. "Армейците" започват участието си в основната фаза на Лигата на конференциите днес, 15 октомври, с домакинство на френския Монако. Тимът на Маркус Гиздол ще се опита да използва подкрепата на своите привърженици и да постави успешно начало на кампанията си срещу съперник с далеч по-голям международен опит и сериозни амбиции.

ЦСКА - Монако: Дата и начален час на мача от Лигата на конференциите

Двубоят е първи за двата отбора в основната фаза на турнира през сезон 2026/27. За "армейците" това е възможност да премерят сили с един от водещите френски клубове, като всяка спечелена точка може да се окаже важна в битката за продължаване напред. Монако се представя много силно от началото на сезона и е лидер в класирането на Лига 1.

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Срещата ЦСКА - Монако ще се играе в четвъртък, 15 октомври 2026 година, от 19:45 часа българско време. Домакин на сблъсъка ще бъде Националният стадион "Васил Левски" в София, където се очаква сериозна подкрепа за българския представител.

По коя телевизия ще дават ЦСКА - Монако на живо?

Мачът ЦСКА - Монако ще бъде излъчен пряко по bTV Action, а зрителите ще могат да го проследят и онлайн чрез стрийминг платформата VOYO. Специалното телевизионно студио преди срещата започва в 18:30 часа, повече от час преди първия съдийски сигнал.

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