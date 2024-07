ЦСКА преговаря с бившия клуб на Хайнц и Линдсет за датски нападател

ЦСКА преговаря с бившия клуб на две от големите си звезди Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет – Сарпсборг, за датски нападател. Става въпрос за 20-годишния офанзивен футболист Хенрик Майстер. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Както е известно, „червените“ усилено търсят качествен футболист в предни позиции. В момента Томислав Стипич разполага само с двама чисти нападатели. Това са 20-годишните Марк-Емилио Папазов и Йоан Борносузов. Поради тази причина шефовете на ЦСКА искат да привлекат поне още един атакуващ играч, който да вдигне конкуренцията в предни позиции.

⚽️⚽️⚽️⚽️



Henrik Meister (2003) with FOUR goals today for Sarpsborg! pic.twitter.com/EC9M7z3Cb0