ЦСКА преговаря с румънци за младежки национал

Ръководството на ЦСКА е влязло в контакт с колегите си от румънския Херманщад за евентуалния трансфер на младежки национал на северната ни съседка. Става въпрос за 21-годишния Янис Стоица. Това разкриха колегите от „Тема спорт“.

Както е известно, „армейците“ усилено търсят качествени футболисти, които да подсилят тима. Поради тази причина те са се спрели на лявото крило на Херманщад. Преговорите между двата клуба за правата на Стоица продължават и се очаква да приключат в следващите часове.

GOAL Ianis Stoica 🇷🇴 (2002)!



Completely alone in the middle of 4 Polish players after a cross from Luca Mihai (2003). Unexpected for a player in total decline at FCSB.



A good start for the U20s, who lined up Rares Pop (2005) and Andrei Borza (2005).pic.twitter.com/vKUM2cdyXP