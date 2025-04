Цъфнахме и вързахме: Националите вече са зад Гвинея, Хаити и Бахрейн!

Националният отбор по футбол на България продължава да копае стремглаво дъното. „Лъвовете“ се сринаха в световната ранглиста на ФИФА и вече са зад „титани“ от ранга на Габон, Хаити и Бахрейн. Това стана ясно, след като от централата публикуваха обновеното подреждане. Както е известно, в последните си два мача момчетата на Илиан Илиев отстъпиха пред Република Ирландия в плейоф за влизане/оставане в Група „В“ на Лигата на нациите.

Именно двете поражения от Република Ирландия са причината за пропадането на националите. Те се свлякоха с 3 места в световната ранглиста и в момента заемат 85-та позиция с 1289,03 точки. Пред нас е Бахрейн с 1290, Хаити с 1292,53 и Гвинея с 1292.63. Лидер остава отборът на Аржентина. На втора позиция е европейският шампион Испания, а третото място е за Франция. Топ 5 се допълва от отборите на Англия и Бразилия.

Spain jump into the top two in the latest #FIFARanking! 🇪🇸🆙