Тръмп удари Канада с по-високи мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за увеличаване на митата за канадски стоки от 25% на 35%. Това съобщи в официално изявление Белият дом, предаде Reuters.

"В отговор на продължаващото бездействие и ответните мерки от страна на Канада, президентът Тръмп сметна за необходимо да увеличи митата за Канада от 25% на 35%, за да се справи ефективно със сегашната извънредна ситуация", се казва в изявлението.

Новите мита влизат в сила от днес, 1 август.

Още: Тръмп сключи търговска сделка с Южна Корея, но наказа тежко Бразилия и заплаши Канада

Същевременно, американският министър на търговията Хауърд Лутник обяви пред Fox News, че митническата политика на Тръмп отваряла нови пазари пред различни сектори на американската икономика. Това значело растеж - най-после например нашите рибари могат да продават в Европа и Южна Корея. Освен това, новите мита намалявали американския дефицит, а идвали и нови чуждестранни инвеститори, които отваряли нови предприятия в САЩ. А Япония и Южна Корея щели да дават милиарди за проекти, важни за американската национална сигурност, като 90% от печалбата щяла да остава в САЩ. Пример - енергийни проекти - Още: Тръмп се ядоса на Канада, заплаши я с нови мита

Commerce Secretary @howardlutnick breaks down how the landmark trade deals secured by President Trump are structured pic.twitter.com/MLoqMoDSFr