Даниел Димов отговори на феновете на Черно море: „Познавам много от вас, това не са ваши думи“

В интервю преди толкова важната среща на Черно море с Левски бившият капитан на клуба Даниел Димов даде интервю, в което критикува старши треньора Илиан Илиев, подкрепи вратаря Пламен Илиев, който обяви, че напуска „моряците“ и каза, че му се иска шампионската титла да отиде на „Герена“. Това ядоса феновете на варненци, като от фен клуба на отбора излязоха с позиция, в която поставиха под въпрос статута на клубна легенда на Димов. Той, от своя страна, отговори на феновете с публикация от личния си профил.

Даниел Димов: „Мисля, че се познаваме изключително добре“

Ето и отговора на Даниел Димов на позицията на фен клуба на Черно море: „До Националния фен клуб на Черно море относно позицията им по мой адрес: Имам честта да познавам голяма част от вас и да извървим голям процент от кариерата ми заедно. Мисля, че се познаваме изключително добре и знаете отлично моя характер. Знам, че това не са ваши думи, момчета. Това не са думи на фенклуба. Това е поредният опит за провокация и манипулация.

„Винаги съм поставял себе си на второ място“

Всеки има право да изрази мнението си и аз съм извоювал своето с безрезервната ми служба в името на юношеския ми отбор. Бъдейки юноша на клуба, бях повече от само играч. Като капитан на отбора, винаги съм поставял себе си на второ място, защото НИКОЙ не е по-голям от отбора. Поемал съм удари, уязвявания и провокации с една единствена цел – да направим най-добрия колектив в България и да бъдем давани за пример. Смея да кажа, че изминалите два сезона бяха олицетворението на положения от всички нас труд.

През годините бяха пожертвани не един и двама футболисти – легенди на този клуб. А една от тях се оказах и аз, за да може егото да възтържествува. Силните лидери се заобграждат със силни характери, слабите лидери се опитват да ги елиминират“.

