Спорт:

Даниел Димов отговори на феновете на Черно море: „Познавам много от вас, това не са ваши думи“

19 март 2026, 10:28 часа 476 прочитания 0 коментара
В интервю преди толкова важната среща на Черно море с Левски бившият капитан на клуба Даниел Димов даде интервю, в което критикува старши треньора Илиан Илиев, подкрепи вратаря Пламен Илиев, който обяви, че напуска „моряците“ и каза, че му се иска шампионската титла да отиде на „Герена“. Това ядоса феновете на варненци, като от фен клуба на отбора излязоха с позиция, в която поставиха под въпрос статута на клубна легенда на Димов. Той, от своя страна, отговори на феновете с публикация от личния си профил.

Даниел Димов: „Мисля, че се познаваме изключително добре“

Ето и отговора на Даниел Димов на позицията на фен клуба на Черно море: „До Националния фен клуб на Черно море относно позицията им по мой адрес: Имам честта да познавам голяма част от вас и да извървим голям процент от кариерата ми заедно. Мисля, че се познаваме изключително добре и знаете отлично моя характер. Знам, че това не са ваши думи, момчета. Това не са думи на фенклуба. Това е поредният опит за провокация и манипулация.

„Винаги съм поставял себе си на второ място“

Всеки има право да изрази мнението си и аз съм извоювал своето с безрезервната ми служба в името на юношеския ми отбор. Бъдейки юноша на клуба, бях повече от само играч. Като капитан на отбора, винаги съм поставял себе си на второ място, защото НИКОЙ не е по-голям от отбора. Поемал съм удари, уязвявания и провокации с една единствена цел – да направим най-добрия колектив в България и да бъдем давани за пример. Смея да кажа, че изминалите два сезона бяха олицетворението на положения от всички нас труд.

През годините бяха пожертвани не един и двама футболисти – легенди на този клуб. А една от тях се оказах и аз, за да може егото да възтържествува. Силните лидери се заобграждат със силни характери, слабите лидери се опитват да ги елиминират“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Черно море Даниел Димов Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес