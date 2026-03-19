Разрив в Черно море: феновете поставиха под въпрос легендарния статут на бивш капитан

19 март 2026, 10:13 часа
За Черно Море предстои много важен мач в Първа лига. „Моряците“ се изправят срещу лидера Левски в срещата си от 27-мия кръг на шампионата. Сблъсъкът ще бъде труден и за двата отбора, тъй като варненци се борят за място в челната четворка, докато „сините“ искат да запазят преднината си на върха. Бившият капитан на Черно море Даниел Димов даде интервю, в което критикува наставника на „моряците“ Илиан Илиев, защити Пламен Илиев, който обяви, че напуска отбора и каза, че иска Левски да спечели титлата. Това му донесе гнева на феновете на варненци.

"Изразяваме своето дълбоко разочарование"

Ето какво написаха от националния фен клуб на Черно море в официалната си позиция по случая: „Във връзка с интервюто на лицето Даниел Светославов Димов, явяващо се (досега!?) за клубна легенда, изразяваме своето дълбоко разочарование и недоумение от съдържанието на направените от него язвителни коментари по повод спортно-техническото ръководство на клуба ни.

Даниел Димов

"Винаги сме смятали, че Димов е олицетворявал ценности"

Като дългогодишен капитан и символ на клуба, винаги сме смятали, че Димов е олицетворявал ценности като лоялност, уважение и принадлежност към каузата на "Черно море", въпреки някои негови младежки изцепки. Именно поради това считаме, че публичната критика към Илиан Илиев – старши треньор с ключова роля за развитието и успехите на отбора през последните години – е повече от неуместна, шокираща и дълбоко разочароваща, както и че е в разрез с духа, който винаги е обединявал нашата общност.

"Тогава нашият старши треньор тъкмо бе застанал начело на отбора"

Когато през зимата на 2018 г. израсналият в нашата ДЮШ Даниел бе поканен от Илиев да се върне в родния си клуб след гурбета му из София и чужбина, ние първоначално се противопоставихме на тази идея, тъй като все още не бяхме преодолели обидите, които съответното лице Димов ни бе нанесъл с противоречиви изказвания по медиите след трансфера си в явно доста любимия му от дете Левски. Тогава нашият старши треньор тъкмо бе застанал начело на отбора и ни помоли да му простим "грешките на младостта" и да го приемем с отворени обятия в името на сплотеността и здравата атмосфера в клуба - което (след една среща на паркинга, преминала в сухо поднесени извинения) ние направихме, тъй като повярвахме на искреността и доблестта му.

Илиан Илиев

"Даниел Димов остана в родния си клуб"

Благодарение на тази наша и на Илиан далновидност, Даниел Димов остана в родния си клуб и се превърна не само в най-успешния капитан в следвоенната ни история, но и в единствения състезател с три медала от държавното първенство. Напълно заслужено в дълги периоди той се подписваше и под най-голямата заплата въпреки недотам съществения му игрови принос в последните му два-три сезона.

"Димов прави поне втори опит да отрови обстановката"

След приключването на кариерата си, днес Димов прави поне втори опит да отрови обстановката в клуба ни, след като на 14.10.2025 г. излезе негово интервю с подобни коментари към работата на Илиан в същия вестник пред същия журналист, като днешното. Какво съвпадение - тогава това се случи точно преди мача ни срещу "Левски", също както и сега!?! Ние няма да забравим какво си дал на Черно море, Даниеле.

Но няма как и да подминем с мълчание думите ти днес. Защото легендите не се измерват само с мачове и успехи, а и с това как защитават хората и каузите, които са ги направили такива. Черно море не е просто клуб – той е кауза, традиция и чест“.

Николай Илиев
