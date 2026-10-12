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Добра и лоша новина за Левски: Един се завърна, друг тревожи Хулио Веласкес

12 октомври 2026, 13:43 часа 370 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Добра и лоша новина за Левски: Един се завърна, друг тревожи Хулио Веласкес

Левски получи дългоочаквана добра новина, свързана със състоянието на Радослав Кирилов. Офанзивният футболист поднови тренировки със "сините" след продължително отсъствие заради контузия и двуседмичен период на възстановяване в Италия. В същото време обаче старши треньорът Хулио Веласкес има нов повод за притеснение. Мустафа Сангаре не взе участие в последното занимание, след като получи травма при победата над Черно море във Варна. 

Радослав Кирилов направи първа крачка към завръщането си 

Според информация на Dsport.bg Кирилов вече тренира с останалите футболисти на Левски, като натоварванията му ще бъдат увеличавани постепенно. Очакванията са нападателят да се завърне в официален мач до около месец, ако възстановяването му продължи по план.

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Радослав Кирилов

Кирилов не е играл за "сините" от 23 юни, когато получи контузия по време на загрявката преди контролата срещу Етър. Така той пропусна първите месеци от новия сезон, а завръщането му би осигурило допълнителна опция на Веласкес в атака.

Сангаре пропусна тренировката след контузията във Варна

Докато Кирилов постепенно се приближава до завръщане в игра, състоянието на Мустафа Сангаре остава неясно. Нападателят беше принудително заменен още през първото полувреме на гостуването срещу Черно море, което Левски спечели с 2:0.

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Сангаре не се появи на следващата тренировка и предстои да премине обстойни медицински прегледи, които да установят естеството и сериозността на травмата.

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Левски Радослав Кирилов Мустафа Сангаре
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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