Густаво Бусато: ЦСКА е клубът, който ми е дал най-много – ако ми се обадят, винаги ще откликна!

Наскоро ЦСКА се раздели с един от основните си футболисти през последните повече от 5 години – Густаво Бусато. Договорът на бразилския страж бе прекратен по взаимно съгласие, тъй като той не попада в плановете на Христо Янев и ръководството на клуба. В момента 35-годишният страж все още е в София, но планира да се завърне в родината си, където да си потърси нов отбор. Това заяви самият той в интервю за колегите от „Тема спорт“.

Густаво Бусато разкри любопитни факти от престоя си в ЦСКА. Той разказа, че още при пристигането му в клуба Данаил Ганчев му е казал, че трудно ще се наложи при „армейците“, тъй като около отбора винаги има голямо напрежение. Бразилецът също така призна, че „червените“ са му дали страшно много и ако един ден го поканят да се завърне в клуба под някаква форма, той веднага ще откликне.

Какво разказа Густаво Бусато

„Виждах ЦСКА като шанса на кариерата и живота си. Когато пристигнах, президентът на клуба ме предупреди: „Бусато, аз мисля, че няма да се наложиш, защото има голямо напрежение“. А аз му казах: „Много съм се трудил, за да стигна дотук. Моят отговор ще бъде на терена“. Знаех, че трябва да оставя сърцето си на игрището и да тренирам много здраво. Изключително съм щастлив, че спечелих уважението на феновете и най-важното за мен е историята, която оставих за подрастващите. Получавам съобщения: „Бусато, ти си идолът на моето дете“. И това е истински ценното, което съм оставил чрез пътя, който преминах“.

„Сега не бях готов да взимам решение за бъдещето си. Ще остана още няколко дни тук, в България, заедно със семейството си. И след това се прибирам в Бразилия, където ще преценя коя да е следващата стъпка в кариерата ми. Искам да изчистя главата си, да почина малко и когато предприема ново начинание, да съм на своя максимум. Голяма е вероятността да потърся предизвикателство в Бразилия, тъй като дъщеря ми ще започне училище. Но ако има хубава възможност в Европа, не бих я отказал .Ако ЦСКА ме поканят (смее се). ЦСКА е клубът, който ми е дал най-много и винаги ще е в сърцето ми. И ако ми се обадят, винаги ще откликна“ обясни Густаво Бусато.

ОЩЕ: Венци Стефанов: Валтер Папазки хвърли 250-260 милиона, за да направи стадион и бази на ЦСКА!