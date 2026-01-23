Венци Стефанов: Валтер Папазки хвърли 250-260 милиона, за да направи стадион и бази на ЦСКА!

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира инвестициите на Валтер Папазки, който преди няколко седмици беше официално обявен за собственик на ЦСКА. Стефанов изчисли, че става въпрос за вложени минимум 250 милиона лева лични пари за изграждането на нови стадион и бази. Босът на „белите“ вярва, че ЦСКА ще бъде „много сериозен“ през следващия сезон.

„Той може да си позволи всичко“

„ЦСКА хвърли дюшеш. Сега клубът има един човек, който хвърли 250-60 милиона, за да направи стадион и бази. Това никога не се е случвало от създаването на българския футбол. Шапка му свалям, желая му много здраве. Дано да се намерят хора, не е само той милиардер в България. Важно е да се гради за българския футбол – поклон!“.

„Не може да няма резултати – няма шанс! Без значение дали ще е треньор Янев или Моуриньо – той може да си позволи всичко. Предполагам, че вече е сложил хора, на които има доверие. Очаквам ЦСКА да бъде много сериозен през следващия сезон“, коментира Стефанов пред канала „Централата спорт“.

