Израел се похвали, че е убил лидера на доброволната иранска политическа полиция

17 март 2026, 15:30 часа 300 прочитания 0 коментара
След като по-рано израелският военен министър Израел Кац обяви, че секретарят на Иранския висш съвет за национална сигурност Али Лариджани е бил убит при израелски въздушен удар, Израел съобщи, че още един висш представител на иранския режим е убит. Става въпрос за Голамреза Солеймани, командир на де факто иранската тайна полиция, доброволците от "Басидж" - ОЩЕ: Израел твърди, че е убил ирански лидер, считан за склонен да преговаря за мир

"Израелските военновъздушни сили, действайки въз основа на разузнавателна информация на IDF (ЦАХАЛ - Израелските сили за отбрана т.е. израелската армия), са ударили и убили Голамреза Солеймани, който командваше силите "Басидж" през последните шест години“, се казва в официално изявление на IDF, публикувано в социалните мрежи.

Силите "Басидж" са доброволческа паравоенна организация, близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC). Тя се използва от иранското правителство за потушаване на протести в страната и е известна с прилагането на брутално насилие, с масовите арести, които извършва, и употребата на сила срещу цивилни протестиращи.

Още: Стратегията на Иран, в която САЩ затъват: Мозаечна отбрана и хоризонтална ескалация

Ивайло Ачев
