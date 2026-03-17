400 убити с един въздушен удар: Войната между Пакистан и Афганистан е много жестока (ВИДЕО)

Афганистанските власти съобщиха за стотици убити при снощния пакистански въздушен удар по болница в Кабул. Те твърдят, че 400 души са били убити и приблизително 250 са ранени при удар по болница за лечение на наркомании в афганистанската столица. The New York Times предава същата информация.
Говорителят на афганистанското правителство Забихула Муджахид заяви, че ударът е извършен от Пакистан. "Пакистанският военен режим за пореден път наруши афганистанското въздушно пространство. Ние категорично осъждаме това престъпление и смятаме, че то противоречи на всички общоприети принципи", написа Муджахид в социалната медийна платформа X.
The Pakistani military regime has once again violated Afghanistan’s airspace and targeted a drug rehabilitation hospital in Kabul, resulting in the death and injury of addicts who were undergoing treatment.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 16, 2026
Пакистан официално отрече да е нанасял удар по болницата, но не крие, че снощи извърши бомбардировка в Кабул. Пакистанската версия е, че ударите са извършени изключително срещу военни и терористични цели и не са засегнали цивилна инфраструктура.
Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира през февруари тази година. На 22 февруари пакистанските военновъздушни сили нанесоха удари по позиции на афганистанската групировка "Техрик-е-Талибан Пакистан", която се радва на подкрепа от афганистанското правителство според медийни информации. След това афганистанските власти обявиха началото на военна операция в граничните райони. Говорител на талибаните заяви, че афганистанските въоръжени сили ще предприемат ответни удари срещу пакистански постове по границата - и такива бяха направени.