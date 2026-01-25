Италианският колос Лацио извади 7-цифрена сума за 17-годишен български талант

Италианският футболен колос Лацио е предложил 7-цифрена сума в евро за 17-годишния български талант на ЦСКА 1948 - Марто Бойчев, съобщава Sportal.bg. Младокът е привлякъл интереса на римските "орли" с добрите си изяви за тима от Бистрица, който му дава шансове за изява в елита на българския футбол. През този сезон Бойчев има 14 мача и 1 гол за ЦСКА 1948, като се смята за един от най-талантливите млади нападатели на България.

ЦСКА 1948 трансферира Марто Бойчев в италианската Серия А?

Преди дни се появи информация, че Бойчев е в полезрението и на други италиански клубове като Торино, Дженоа и Удинезе. Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов дори коментира, че ще пуснат Марто Бойчев в контрола на тима, за да може да бъде внимателно огледан от чуждестранни клубове. Изглежда, че Лацио има сериозен интерес да го вземе, надцаквайки останалите клубове със сериозна оферта.

И Росен Божинов тръгна от ЦСКА 1948, за да стигне до Серия А

Ако ЦСКА 1948 и Лацио се разберат за Марто Бойчев, това ще даде шанс на младия нападател да заиграе в един от най-силните клубове на Апенините. Наскоро в италианската Серия А заигра и друг българин - Росен Божинов, който също се изстреля към международната сцена от ЦСКА 1948, като се превърна в най-скъпия трансфер на български защитник в историята.

