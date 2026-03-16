Болезненият урок за САЩ от войната в Иран: Украинците сигурно са смаяни от тяхната небрежност

Войната е жестоко дело и дава също толкова сурови уроци. И точно това показа войната с Иран - болезнените уроци за американците дотук не са един и два. Това отбелязва колумнистът Андреас Рюеш за швейцарския ежедневник Neue Zürcher Zeitung като дава няколко примера:

Урок 1

Ирански дрон унищожи временен американски оперативен център в Кувейт. Шестима американски военнослужещи бяха убити и повече от 60 бяха ранени - най-тежките загуби на САЩ за две седмици война. Американците там се намираха в мобилен контейнер, заобиколен от бетонни блокове, за да се предпазят от терористични атаки - стандартна практика на Пентагона. Само че тази практика не работи срещу дронове!

Ако САЩ бяха отчели украинския опит от войната с Русия, щяха да знаят, че ключови са мобилността, маскировката и разпръскването. Украйна неслучайно от 2022 година до днес е лидер в революционата технология за борба с дронове.

Всеки, който подобно на американците, поставя радари на фиксирани позиции, видими за всеки разузнавателен спътник, трябва да може да ги защити от ниско летящите дронове-камикадзе - в противен случай ще трябва да се примири с перспективата установки, струващи стотици милиони долари, да бъдат превърнати в руини от дроновете. Точно това е цената, която САЩ вече платиха в няколко военни бази - от Йордания до Катар.

Още по-сериозна трябва да бъде защитата на личния състав. Украинските офицери със сигурност биха се смаяли от небрежността в случая с Кувейт: войниците не бива да стоят в укритие насред открита местност – те трябва да се намират в убежище, защитено от удари, за предпочитане под земята. "Зарий се в земята или умри" – този принцип отдавна е правило в "зоната на смъртта" в Донбас, пише Андреас Рюеш.

Урок 2

А другият урок от украинската война, от който САЩ биха могли да се поучат, пише той, също е съвсем простичък, но президентът Доналд Тръмп упорито отказва да го признае - че Русия не е потенциален партньор, с когото могат да бъдат сключени сделки за милиарди долари, а враждебна сила с противоположни интереси.

Русия не е самотен играч, водещ незначителен за САЩ конфликт със съседна държава някъде из просторите на Източна Европа. Не, Русия е част от по-широк съюз от сили, които от години се стремят да подкопаят глобалното лидерство на Америка.

Дори в Националната стратегия за сигурност от 2017 г. – от времето на първия мандат на Тръмп – Китай, Русия, Иран и Северна Корея бяха определени като противници на САЩ. Тогава беше въведен терминът "ос на авторитарните държави". Сътрудничеството между тези диктатури забележимо се е усилило оттогава.

Днес Иран се възползва от връзките си с Русия. Москва предава информация на Иран за местоположението на американските самолети и друга военна техника от началото на войната, което обяснява защо Иран насочва с такава точност въздушните си удари.

Съобщава се също, че руски инструктори обучават иранците на тактиките за водене на война с дронове. Интересът на Москва е очевиден - тя няма да позволи режимът в Техеран да бъде сменен. А ако САЩ затънат в продължителна война на изтощение в Персийския залив и цените на петрола продължат да се покачват, това отново ще е от полза за Русия.

