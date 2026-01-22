Отбори от Серия А проявяват интерес към 17-годишен българин

Талантът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев е попаднал в радара на три клуба от Серия А. Новината е на TODOmercadoWEB. Според информацията Торино, Удинезе и Дженоа следят 17-годишния халф. От началото на този сезон Бойчев е записал 15 мача, в които е отбелязал един гол. Той е част и от младежкия национален отбор на България. Наскоро се спекулираше за преминаване на атакуващия полузащитник в Бетис, но до сделка не се стигна.

"В условията на все по-глобализиран пазар италианските клубове търсят таланти във всяко кътче на света. Погледите им сега са насочени и към България – страна, която в миналото даде на Серия А звезди от калибъра на Христо Стоичков с екипа на Парма. Макар да е рано да се каже дали Марто Бойчев ще достигне славата на легендарния нападател, той също е атакуващ полузащитник и талант, който заслужава да бъде следен отблизо", започва материала за Марто Бойчев.

Tres clubes italianos miran a Bulgaria: en la agenda, Boychev (2008) del CSKA 1948https://t.co/4oRGNb94Fs pic.twitter.com/5At6zyA9Qg — TODOmercadoWEB (@Todomercadoweb) January 22, 2026

"Именно това правят три клуба от италианския елит. Роденият през 2008 г. футболист е типичен атакуващ халф, който може да играе и като втори нападател или „фалшива деветка“. Той вече изпреварва възрастта си, като е част от националния отбор на България до 21 години, а в първенството има на сметката си 13 мача и един гол. Бойчев ще навърши 18 години на 15 март следващата година, а договорът му с ЦСКА 1948, подновен на 6 ноември, е до лятото на 2028 г", обясняват от медията.

Според информацията иемето на Бойчев се харесва в Германия, а в Италия е попаднал в полезрението на три клуба, известни с отличното си скаутско звено и работа с млади таланти: Торино, Удинезе и Дженоа. Юноша на ЦСКА, Марто Бойчев е преминал през всички юношески формации на България от U15 нагоре. Той дебютира за първия отбор в мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец Разград едва на 15 години, 10 месеца и 26 дни.

