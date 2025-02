Кандидат за Висшата лига стартира преговори за млада звезда на Ботев Пловдив

Един от основните кандидати за промоция във Висшата лига на Англия през следващия сезон Шефийлд Юнайтед стартира преговори за млада звезда на българския Ботев Пловдив. Това съобщи авторитетното издание „The Telegraph“. Според информациите шефовете на „остриетата” са пределно мотивирани да се класират за местния елит и поради тази причина търсят качествени футболисти, които да помогнат на клуба да постигне голямата си цел.

Един от набелязаните играчи от ръководството на Шефийлд Юнайтед е крилото на Ботев Пловдив Кристиан Нвачукву. 19-годишният флангови футболист се представя много добре при „канарчетата“ и привлече погледите на редица отбори от чужбина. Нигериецът акостира при „жълто-черните“ от руския Виста в края на февруари 2024-та. До момента той има 33 мача за пловдивчани във всички турнири, в които е реализирал 5 попадения и е направил 3 асистенции.

Sheffield United have held talks over deals for Peruvian FBC Melgar striker Jefferson Cáceres and Nigerian winger Christian Nwachukwu, who plays for Botev Plovdiv in Bulgaria.



