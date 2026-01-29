Край на сагата! Левски представи новия си нападател (ВИДЕО)

Българският футболен гранд Левски най-после успя да привлече нов нападател! "Сините" обявиха официално трансфера на Хуан Переа, който пристига от Локомотив Пловдив. Переа вече премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година. Трансферът бе въпрос на време, като собственикът на Локомотив Христо Крушарски потвърди по-рано, че Переа ще премине на "Герена".

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в Индепендиенте (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския Лузитания. Година по-късно става част от друг португалски клуб – Ковиля, където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в Академика (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от Локомотив (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.

Сагата около Хуан Переа започна около средата на месец януари, когато Христо Крушарски каза на Наско Сираков: "Не продаваме картофи". Босът на Локомотив постави цена от 750 000 евро на Переа, но се предполага, че е отстъпил, тъй като Сираков му е затворил телефона. Впоследствие стана ясно, че Переа е искан и от други клубове, а интерес е проявил и ЦСКА 1948. В публичното пространство излезе и информация за заплатата, която ще взима Переа в Левски - 15 000 евро.

