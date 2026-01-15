Крушарски охладил мераците на Левски за Переа: Наско, не продаваме картофи на пазара „Кирков“!

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е охладил мераците на Левски за централния нападател на „смърфовете“ Хуан Переа. Това разкри самият той пред колегите от „Блиц“. Както е известно, в последните дни стана ясно, че „сините“ проявяват сериозен интерес към 26-годишния колумбиец и искат да го вземат на стадион „Георги Аспарухов“. Сега обаче се оказва, че до сделка може и да не се стигне.

Причината е, че Христо Крушарски е поискал от Левски 750 хиляди евро за голямата звезда на Локомотив. Цената е изненадала собственика на „сините“ Наско Сираков, но босът на „смърфовете“ е бил категоричен, че „не продават картофи на пазара „Кирков“ и това е сумата, срещу която пловдивчани са склонни да се разделят със своя голмайстор. След това Сираков му пожелал приятен ден и разговорът между тях е приключил.

„Нещата, които излизат в медиите за Хуан Переа и Левски, не са това, което са. Истината е следната. Сега я казвам на вас, а след малко, като я публикувате, ще я разбере бая народ. Та ето за какво става въпрос. Звънна ми лично Наско Сираков. Каза, че са набелязали Переа и ме попита каква е цената. Казах му – 750 000 евро. Той остана изненадан, а аз му отговорих: „Наско, не продаваме картофи на пазара „Кирков“, нали“. Сираков ми пожела приятен ден и разговорът приключи“, обясни Христо Крушарски.

