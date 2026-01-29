Хуан Переа ще взима три пъти по-голяма заплата в Левски, нападателят пропуска финала за Суперкупата

Хуан Переа ще получава три пъти по-голяма заплата в Левски в сравнение с това, което е взимал в Локомотив Пловдив. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, по-рано днес собственикът на „смърфовете“ Христо Крушарски обяви, че 26-годишният колумбийски нападател ще продължи кариерата си на стадион „Георги Аспарухов“, след като ръководствата на двата клуба са постигнали споразумение за трансфера на футболиста.

Переа ще взима по 15 000 евро месечно в Левски

Според информациите Переа ще получава по 15 хиляди евро на месец в Левски. В Локомотив той се е разписвал срещу 5 бона. Очаква се днес нападателят да мине задължителните медицински прегледи при „сините“, след което да подпише своя договор със столичния гранд и да бъде представен официално като ново попълнение в състава на Хулио Веласкес.

Нападателят ще трябва отново да си извади работни документи

Хуан Переа обаче ще пропусне предстоящия финал за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Причината е, че той ще трябва отново да си извади работни документи. Този процес отнема време и затова нападателят няма да бъде на разположение на Хулио Веласкес за двубоя с „орлите“. Възможно е той да пропусне и първия мач от пролетния дял на шампионата срещу Ботев Враца. Финалът за Суперкупата на България е насрочен за 3 февруари, вторник от 18:00 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

