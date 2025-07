Левски продължава търсенето на заместник на Ван дер Каап! Огледа се в южна съседка

Левски продължава усилено да търси заместник на продадения в Катар Келиан ван дер Каап. "Сините" имат кадрови проблем на поста централен защитник, тъй като и Цунами се контузи. В момента за сърцето на отбраната старши треньорът Хулио Веласкес може да разчита единствено на Кристиан Димитров и Кристиан Макун. Според колегите от gazzetta.gr, цитирани от БТА, столичният ни гранд проявява интерес към гръцкия централен защитник Янис Цивелекидис.

26-годишният футболист е свободен агент, след като договорът му с Калитеа изтече и не беше подновен. Той записа 24 мача през последната кампания. 190-сантиметровият стопер е юноша на АЕК Атина, но не е играл за представителния отбор на родния си клуб. Той също така е защитавал цветовете на Каламата, на Фужинар (Словения) и на Калю (Естония), за който записва 97 мача с 11 гола за три години от 2021-а до 2024-а.

Giannis Tsivelekidis has arrived in Athens and begun training with AKFC.



