Важни съюзници на Киев са против плана на САЩ за оръжията. Путин ще игнорира ултиматума на Тръмп и ще изостри войната? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин ще пренебрегне ултиматума на американския президент Доналд Тръмп и ще продължи войната, като цели да изостри конфликта със САЩ. Това твърдят трима източници на Reuters, свързани с Кремъл, след като републиканецът даде срок от 50 дни на Русия да прекрати огъня в Украйна и да сключи "сделка". Ако не го стори, тя и търговските ѝ партньори ще бъдат обложени със 100% мита, закани се Тръмп. Отделно от това Вашингтон възобнови доставките на оръжия към Киев, включително на ракети прехващачи Patriot, а неофициално се говори за доставка на далекобойните крилати ракети JASSM и дори на "Томахоук".

Путин ще продължи да воюва и да завзема още земи?

На фона на всичко това Путин планира да продължи войната и да засили конфронтацията със Съединените щати, докато Западът не се съгласи с неговите условия за мир, твърдят източниците на агенцията. Нещо повече - стопанинът на Кремъл, издирван от Международния наказателен съд в Хага, можел да разшири териториалните си амбиции. Според цитираните лица Кремъл е готов да продължи да воюва, залагайки на срив на украинската отбрана. Съобщава се, че Путин вярва, че руската икономика е достатъчно силна, за да издържи на всякакви допълнителни западни мерки.

"Русия ще действа въз основа на слабостта на Украйна", казва единият източник, като добавя, че Москва може да спре настъплението си след превземане на четирите украински области, които незаконно анексира, ако срещне силна съпротива по-нататък. "Но ако тази съпротива рухне, ще последва по-мащабно завладяване на Днепропетровск, Суми и Харков", твърди цитираното от Reuters лице.

Според източниците условията на Путин за мир включват правен ангажимент от страна на НАТО да не се разширява на изток, неутралитет на Украйна и ограничаване на въоръжените ѝ сили, защита на рускоговорeщите граждани и признаване на руския контрол върху окупираните територии. Всичко това е определяно от Киев и от западните му съюзници като капитулация на Украйна. В същото време Путин бил отворен за обсъждане на гаранции за сигурността на Украйна с големите сили, гласи информацията.

"Путин вярва, че никой - включително американците - не се е ангажирал сериозно с него по отношение на подробностите на мирното уреждане в Украйна, така че той ще продължи, докато не получи това, което иска", казва един от източниците на агенцията, близък до Кремъл. Той добавя, че диктаторът не смята, че неотдавнашните положителни разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф са се превърнали в дискусия по същество за условията на мира, на която се е надявал. В същото време Путин отказва месеци наред да прекрати огъня в Украйна - нещо, на което Киев се съгласи още през март.

Друг от източниците смята, че Тръмп има малко влияние върху Путин, и предполага, че дори ако Вашингтон наложи мита на купувачите на руски петрол, Москва ще намери начини да продължи да продава на световните пазари: "Путин разбира, че Тръмп е непредсказуем, и може да предприеме неприятни стъпки, но той маневрира, за да не го дразни прекалено много". Следва и предупреждение за вероятна ескалация през следващите месеци - войната ще продължи, смята източникът на Reuters.

Доналд Тръмп вече намекна, че 50-те дни може и да се окажат по-малко, след като от Кремъл заявиха, че ще им "трябва време" да анализират какво точно е казал републиканецът.

Trump: At the end of 50 days, if we don't have a deal. It is going to be "too bad". The tariffs and other sanctions will go on.



Reporter: Should Zelensky target Moscow?



Trump: No, he should not target Moscow.



Reporter: Why are you giving Putin 50 additional days?



Trump: I…

Запитан дали първата дама Мелания е повлияла на възгледите му за Путин, Тръмп каза пред журналисти, че тя е „много умна“ и „много неутрална“, като добави, че съпругата му била малко като него - човек, който "просто иска убийствата да спрат".

"Хората ме питат дали съм на едната или на другата страна", каза той. "Аз съм на страната, на която хората спират да умират. 5000, 6000, дори 7000 души умират на седмица - без да броим цивилните в градовете, които биват удряни от ракети. Те също умират", заяви републиканецът.

Asked whether Melania has influenced his views on Putin, Trump said she's "very smart" and "very neutral," adding that she's a bit like him—someone who simply wants the killing to stop.

"People ask if I'm on one side or the other," he said. "I'm on the side where people stop…



“People ask if I’m on one side or the other,” he said. “I’m on the side where people stop… pic.twitter.com/f5hEwuCiFi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 16, 2025

500% мита - законопроектът е на пауза заради Тръмп

Според списание TIME новата, твърда позиция на Тръмп спрямо Путин всъщност е "по-мека", отколкото изглежда. Дори и руснаците да не успеят да завладеят желаната от диктатора територия през следващите 50 дни, заплахата от 100% мита едва ли ще го възпре да намаля цените. Съюзниците на Тръмп в Капитолия призоваха Белия дом да наложи 500% мита на Русия и на всяка друга държава, която купува нейния петрол, газ и други продукти. Предложението, подкрепено от сенатор Линдзи Греъм и още над 80 представители в горната камара, има за цел да спре Индия и Китай да финансират руската армия чрез търговията с петрол. Този пакет санкции обаче засега е на пауза заради новите изявления на президента: НАТО заплаши Бразилия, Китай и Индия с тежки вторични санкции.

India, China, and Brazil “could suffer greatly” from secondary sanctions if they continue trading with Russia, said NATO Secretary General Mark Rutte.



He urged these countries to “call Vladimir Putin and tell him he needs to take peace talks seriously.” pic.twitter.com/Q17GcRDo1l — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2025

Според източник, близък до Сената, идеята е получила широка двупартийна подкрепа, но миналата седмица Белият дом е призовал законодателите да се въздържат. "Тръмп не го иска", казва неназованият източник.

Европа да купува оръжия от САЩ за Украйна: не всички са съгласни

Междувременно The New York Times съобщи, че оръжията, които страните от НАТО ще закупят от САЩ за Украйна, са готови за незабавна доставка. Според официални източници, цитирани от медията, те или са взети от съществуващи военни запаси, или са произведени наскоро. Не всички в Европейския съюз обаче са съгласни с тази нова идея, заяви ръководителят на външната политика на блока Кая Калас. Пример за това е Чехия - премиерът Петр Фиала каза, че страната няма да участва в закупуването на американски оръжия за Украйна. Тя е съсредоточена върху "други проекти и начини за подпомагане" на Киев - например чрез инициативата за доставка на боеприпаси, отбеляза още министър-председателят на Чешката република.

Czechia will not take part in the purchase of American weapons for Ukraine, said Prime Minister Petr Fiala.



“The Czech Republic is focused on other projects and ways to help Ukraine, for example, through the ammunition supply initiative,” he noted.



Trump earlier stated that… pic.twitter.com/G0wcv6mFLY — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2025

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е уверен, че Европа "ще намери парите", нужни за закупуване на оръжия от САЩ, защото това е в интерес на Украйна. Калас обаче изрази несигурност: "Приветстваме изявлението на президента Тръмп за изпращане на голямо количество оръжия на Киев, въпреки че бихме искали САЩ да споделят тежестта“, заяви бившият премиер на Естония след срещата на външните министри на ЕС в Брюксел. "Защото ако САЩ обещаят да предоставят оръжия, но кажат, че някой друг ще плати за тях, те всъщност не ги предоставят", допълни тя, цитирана от AFP.

🇪🇺 | 🇺🇸 Kalas vs Trump. The U.S. president wants full payment for Patriot missiles for Ukraine — not everyone agrees with this



💥 "We welcome President Trump's statement about sending a large amount of weapons to Kyiv, although we would like the U.S. to share the burden," said… pic.twitter.com/mC11pfKpej — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2025

Кой още не е съгласен? Когато Рюте посети Тръмп в Белия дом, той цитира скандинавските страни, Великобритания и Нидерландия. Франция не беше в списъка му. Париж няма да се присъедини към инициативата за закупуване на американски оръжия, твърдят пред Politico двама френски служители, запознати с въпроса. Френското правителство опитва да увеличи собствените си разходи за отбрана, докато прави бюджетни съкращения и ограничава огромния си дефицит. Президентът Еманюел Макрон отдавна настоява европейците да изградят собствена отбранителна индустриална база, като купуват на местно ниво, добавя изданието.

Но като се има предвид ограниченият производствен капацитет на Европа, правителството на Фридрих Мерц в Германия вярва, че закупуването на американски оръжия е един от малкото начини за бързо снабдяване на Украйна с помощта, от която се нуждае.

Дания и Швеция потвърдиха подкрепата си за финансирането на ракетните системи Patriot за Украйна след изявлението на Тръмп, че ЕС ще покрие разходите. Датският министър на външните работи Ларс Локе Расмусен заяви, че САЩ, изглежда, са „на правилната страна“, и потвърди, че Копенхаген ще „даде своя принос“. Шведският министър-председател Пел Йонсон повтори това.

Това не са 17 системи „Пейтриът“ за Украйна, както говори Тръмп, а са 17 части от оборудването, които вероятно са част от три пълни батареи - обяснението е на Анатолий Храпчински, който заместник-директор във фирма за производство на оръжия. В украинския ефир той каза, че в света има само 96 системи Patriot, от които 36 са в Европа. "Малко вероятно е да има мащабни трансфери към Украйна", твърди Храпчински.

It’s not 17 Patriot systems—it's 17 pieces of equipment, likely part of three full batteries, explains Anatolii Khrapchynskyi, deputy director of an EW manufacturing firm.



“There are only 96 Patriot systems worldwide, 36 in Europe. Large-scale transfers to Ukraine are… pic.twitter.com/VZBtUNuyrG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2025

Украинският генерал-майор Вадим Скибицки потвърди, че Украйна не знае дали Тръмп е имал предвид пълен комплект батареи, пускови установки или прехващачи, когато е говорил за числото 17. Той също така каза, че Тръмп и Зеленски са обсъдили темата за ракетите „Томахоук“ с далечен обсег по-рано този месец, но не е била финализирана никаква сделка.

Първата партида бронетранспортьори Patria 6×6, обещана от Латвия, пък вече е пристигнала в Украйна. Първите превозни средства вече са в страната, съобщи латвийският министър-председател Евика Силина. Латвия ще достави общо 42 БТР-а, както и резервни части и оръжия. Пакетът от помощи ще възлиза на 0,25% от БВП на балтийската република през 2025-2026 г. Patria 6×6 е бронирана машина финландско производство, която може да превозва до 10 войници. Тя е оборудвана с дизелов двигател Scania с мощност 400 конски сили, развива скорост до 100 км/ч и може да измине до 700 км без зареждане с гориво.

The first batch of Patria 6×6 armored personnel carriers promised by Latvia has arrived in Ukraine.



The initial vehicles are already in the country, Latvian Prime Minister Evika Siliņa announced. Latvia will deliver a total of 42 APCs, along with spare parts and weapons. The aid… pic.twitter.com/YKUTX82CX5 — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2025

По силата на нов договор Украйна ще получи 6000 ракети LMM и пускови установки RapidRanger от британската компания Thales, съобщи украинското министерство на отбраната. Доставката, насочена към укрепване на противовъздушната отбрана на страната, ще се осъществи през следващите пет години.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 15 юли е имало 171 бойни сблъсъка, което е с 14 по-малко от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 86 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 68 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 23 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5574 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 50 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 3869 FPV дрона "камикадзе", което е с около 27 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 60 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са блокирани още 27 атаки. На трето място по най-голям брой сражения е Лиманското направление с 25 нападения на силите на Путин. В Курска и Сумска област са станали 21 сблъсъка, а в Торецкото направление - 11. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Въоръжените сили на Украйна си връщат позиции в северната част на Сумска област – геолокализирани кадри от 15 юли показват, че те са напреднали в северната част на Кондратовка, където преди дни се появи информация за обкръжени руски военни. Става въпрос за северния фланг на град Суми.

Руските сили затягат примката в Торецкото направление. Геолокализирани кадри показват издигнато знаме в северозападната част на Новоспаско (западно от Торецк), което показва, че войските на Путин наскоро са превзели селището. На 15 юли руският военен блогър "Два майора" написа, че руснаците са издигнали знаме в Новоспаско, но твърдеше, че боевете за селището продължават. Има потвърден руски напредък и в северозападната част на Яблуновка, както и югоизточно от Русин Яр (и двете северозападно от Торецк), отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

В Купянското направление също има руски напредък - потвърден е такъв северно от Красно Перше, което е североизточно от град Купянск и от Дворична. Селището е в този район, в който напоследък руснаците гледат в опит да обединят Купянското с Вовчанското направление (Харковска област) при Велики Бурлук. Припомнете си: Тръмп дава на Украйна милиарди от замразени руски активи? Москва се активизира в забравена досега част от фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).

По на юг, при Борова - на брега на река Оскол - руските сили са напреднали североизточно от Грековка, т.е. югоизточно от Борова. Припомнете си анализ и за този сектор от фронта: Путин директно казал на Тръмп, че ще завзема още земи, САЩ може да реагират с далекобойни оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО).

Война на дронове и ракети

Докато Тръмп продължава да говори, но да не предприема действия срещу Путин, руснаците изстреляха пореден голям „пакет“ от дронове и ракети по Украйна. През изминалата нощ те са използвали 400 безпилотни летателни апарата и една балистична ракета „Искандер-М“. Тя и 57 дрона са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана и да поразят 12 места. Общо 343 безпилотни машини са били свалени – 198 с ПВО и 145 с електронно заглушаване, съобщават от Военновъздушните сили на Украйна.

Виница попадна под мащабна атака с 28 дрона през нощта – в града избухнаха пожари, а най-малко 8 души са ранени. От тях двама са в тежко състояние, а петима имат изгаряния, съобщиха местните власти. Ударите са поразили индустриална инфраструктура и са повредени четири жилищни сгради. Службите продължават да работят на място, а ПВО е свалила 18 дрона при нападението, гласи информацията.

Vinnytsia came under a massive attack by 28 Shahed drones overnight, sparking fires across the city. Seven people were injured, including two in serious condition. Strikes hit industrial infrastructure and damaged four residential buildings.

Още: Поредна серия на нощния руски терор с дронове: В Харков и Кривой Рог (ВИДЕО)

Харков и Кривой Рог попаднаха под обстрел през нощта, като в родния град на Володимир Зеленски - Кривой Рог в Днепропетровска област - е имало атака с 28 дрона "Шахед" и балистична ракета едновременно, явно там са се целили руснаците с изстреляната "Искандер-М". Местните власти съобщиха за ранено 17-годишно момче.

"Продължава ликвидирането на последиците от нощния руски обстрел. Основната атака е насочена към областите Виница, Днепър, Харков и Одеса. Енергийната инфраструктура беше една от целите. Правим всичко възможно, за да възстановим всичко в Кривой Рог, а електрозахранването ще бъде възстановено в рамките на днешния ден. За съжаление, 15 души бяха ранени, включително едно дете. Всички те получават необходимата медицинска помощ. Благодарен съм на всички, които отстраняват последиците от обстрела, възстановяват тока и работят в името на народа ни", написа украинският президент Зеленски тази сутрин в социалните мрежи.

"Русия не променя стратегията си и за да се противопоставим ефективно на този терор, се нуждаем от системно укрепване на отбраната: повече ПВО, повече прехващачи, повече решимост да накараме Русия да усети нашия отговор", заяви той.

Руското министерство на отбраната съобщи, че 8 украински безпилотни летателни апарата са били "унищожени" от системите за противовъздушна отбрана през нощта - три над анексирания Крим, три над водите на Азовско море, един над територията на Белгородска област и един над Курска област. От 8:30 до 8:40 ч. московско време на 16 юли противовъздушната отбрана е "унищожила" още два украински дрона - над Белгородска област и над окупирания Кримски полуостров.