След 100 дни на власт: Рекорден срив на долара под управлението на Тръмп (ГРАФИКА)

Доларът се срина с близо 10% през първите 100 дни от президенството на Доналд Тръмп. Това е най-стръмният спад за нова администрация през този век. Индексът на щатския долар през първите 100 дни на Тръмп падна с 9,5%, в сравнение с 2,1% спад през първите 100 дни от първия му мандат през 2017 година.

Стойността на зелените пари се увеличи с 4,5% през първите 100 дни на Джордж У. Буш, когато страната беше на път към рецесия. Тя се повиши леко и по време на управлението на Барак Обама, и на Джо Байдън.

Сега, когато опасенията от рецесия нарастват, главно поради несигурността около митата, инвеститорите се освобождават от долари. „Инвеститорите спряха да третират долара като бягство към безопасна валута и започнаха да гледат на него като на рискова валута, рисков актив“, каза по-рано този месец пред Axios Стив Камин, бивш икономист от Федералния резерв, сега работещ в Американския институт за предприемачество.

„Според мен остават малко неща, които да харесваме в зелената валута, след като наративът за „изключителността на САЩ“ е мъртъв“, написа в бележка във вторник Майкъл Браун, старши стратег по изследванията в Pepperstone. Доларът е „най-изложен на продължаващата търговска несигурност актив“, написа той.

Част от това, което правеше Америка изключително място за инвеститорите в миналото, беше сигурността, че върховенството на закона ще се спазва, че икономическата политика ще бъде ясно формулирана и въведена и че имаме тесни икономически връзки със съюзниците. Събитията от последните 100 дни доведоха до несигурност по всички тези въпроси.

„Администрацията на Тръмп е ангажирана със защитата на силата и мощта на щатския долар“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай в изявление, изпратено по имейл. „Трилиони исторически инвестиционни ангажименти, поети от лидери в индустрията, включително TSMC, Apple и Roche, откакто президентът Тръмп беше избран, демонстрират силно доверие в американската икономика и долара при тази администрация“, добави той.

Линейна графика, която проследява индекса на щатския долар от 3 април 2024 г. до 3 април 2025 г. Индексът започва от 104,25 с минимум от 103,83 на 17 октомври 2024 г. Като цяло, тенденцията показва постепенен спад през годината – и голям спад на 3 април, само ден, след като Тръмп обяви новите мита за цял свят и нарече 2 април „Денят на освобождението“.

