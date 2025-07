Драматичен момент по време на концерт: Кейти Пери едва не падна от метална сфера (ВИДЕО)

В неделя, 29 юни, по време на концерт в Аделаида, Австралия, Кейти Пери претърпя инцидент, при който едва не падна от гигантска метална сфера, използвана като част от сценичния ѝ реквизит. Инцидентът се случил по време на турнето "Lifetimes", което включва футуристични и научнофантастични елементи.

В мрежата се появи видеозапис от фен, направен по време на концерта. На клипа се вижда как сферата, в която се е намирала Пери, започва да се накланя, а певицата с бърза реакция се задържа чрез въжетата, докато сферата продължава да се люлее. Така успява да предотрвати падането си. Светлините на сцената временно изгасват, докато екипът се намесва, за да я спаси. След като е успяват да увладеят ситуацията поп звездата слиза от мястото с помощта на охраната и продължава изпълнението си, макар и видимо разтърсена.

When it rains, it "Roars" 😭 Full story at the 🔗HERE: https://t.co/gaCehga0nB 🎥: Storyful pic.twitter.com/LyPmj74vcR

Случилото се Аделаида е част от серия подобни случаи с други артисти. Припомняме, че на 28 юни (понеделник) Бионсе също преживя инцидент, когато нейният висящ автомобил на сцената се наклони, но тя бе свалена от екипа си, без да пострада.

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR