Лудогорец взима 9 милиона за Десподов, „орлите“ си запазиха процент от следващ трансфер

Медиите в Гърция съобщиха, че ПАОК ще плати 3,5 милиона евро за правата на Кирил Десподов, а той ще получава по 1,3 млн. на сезон през следващите четири години. Колегите от „Спортал“ обаче са категорични, че сумата е по-висока и „орлите“ ще приберат 4,5 млн. евро, или 9 милиона лева за звездата си. В нея влизат и бонуси, които са гарантирани и не зависят от неговото представяне на терена.

Kiril Despodov is expected today (3/9) at Thessaloniki to finalize his transfer to PAOK.



💸The deal closed at:



• 3.500.000€ transfer fee

• 4 years contract

• 1.300.000€ per year pic.twitter.com/tzplgg4JkF