Мениджърът на Лийдс засипа с похвали Илия Груев (ВИДЕО)

"Много по-важно от говоренето е теренът - там може да се усети какъв тип характер е той, когато го гледате как играе. Щом е на терена нито един от нашия тим или от противниковия не покрива по-голямо разстояние от него. Винаги се представя солидно, надежден е и владее много топката с малко грешки. Добър е с топката, дисциплиниран, професионалист е и има страхотна работна етика", заяви Фарке.

"Той е такъв на терена, но може да сте сигурни, че и извън него е същият. От първия ден, в който дойде, е скромен, смирен, трудолюбив и също така търпелив. Той изчака шанса си. Беше първият, който идваше на тренировъчното игрище, и последният, който си тръгваше. Винаги се е интересувал от екипа ни по спортна наука и как да стане по силен физически. Един от най-големите професионалисти, с които съм работил. Определено е на прав път и сме щастливи, че го взехме", допълни той.

Може да чуете коментара на Даниел Фарке за Илия Груев след 24-тата минута.

